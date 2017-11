Maroto (PP) afirma que la presencia de Tardà y Rufian en el Congreso demuestra que en España no hay presos políticos

EUROPA PRESS

El vicesecretario de Política Sectorial del PP y exalcalde de Vitoria, Javier Maroto, ha afirmado este lunes que la presencia en el Congreso de los Diputados de dos independentistas "con ideas radicales" como Joan Tardà y Gabriel Rufián demuestra que en España no hay presos políticos. "Que no estén en la cárcel significa que en este país no se persigue ninguna idea y que son respetadas", ha apuntado.

En declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, el dirigente del PP ha criticado a los secesionistas catalanes por decir que "en España hay presos políticos" después de que la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela acordase prisión para los miembros del Gobierno catalán cesado por Mariano Rajoy.

Maroto sostiene que "es radicalmente falso" afirmar que en España hay presos políticos y decir que "se persiguen ideas" cuando, según ha recalcado el 'popular', lo que en realidad sucede es que "hay políticos que han cometido delitos".

Para el diputado del PP, es "llamativo" que haya gente "echando pestes" de España mientras "cobrar" un sueldo español por estar en las Cortes Generales: "No es lo razonable", ha afirmado, a sabiendas de que este lunes el Congreso estudia la petición de Ciudadanos de retirar el sueldo y las subvenciones a los diputados de ERC y el PDeCAT por sus reiteradas ausencias del Pleno en las últimas semanas a raíz del agravamiento de la crisis política en Cataluña. Asimismo, ha afeado a Puigdemont su "tremenda capacidad" para "convertir una mentira en una especie de pseudoverdad".