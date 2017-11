Maroto (PP) pide a Pedro Sánchez apoyo para los presupuestos de 2018 para que no dependa del "chantaje" del PNV

El vicesecretario de Política Sectorial del PP y exalcalde de Vitoria, Javier Maroto, ha pedido al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que "preste" cinco diputados para que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 puedan aprobarse en el Congreso y no dependan de un posible "chantaje" del PNV.

"Si yo fuera Sánchez y quisiera ejercer la política con altura de miras ante el hecho de que un partido nacionalista dijera de 'no' a los presupuestos de todo el país, también de las comunidades gobernadas por el PSOE, prestaría cinco votos y después votaría que no y haría el discurso diciendo que no", ha señalado en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, preguntado por el rechazo del PNV a pactar unos PGE con el PP tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.