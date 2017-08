Maroto (PP) dice que PNV deberá exponer "exactamente" cómo plantea la transferencia de la Seguridad Social y su modelo

Dice que los populares están "encantados" de sentarse en una mesa con los jeltzales para exponer "posiciones distintas" y alcanzar acuerdos

"Eso es muy importante. Y para nosotros es muy importante también demostrar que, en nuestro país, se puede hacer eso con normalidad como se hace ya hace muchos años en el conjunto de Europa. Y eso, aplicado a lo que nos afecta en Euskadi significa que el PP tiene interés en que el PNV sea parte de la solución y no parte del problema", ha explicado.

"Creo que eso es importante para el conjunto de ciudadanos vascos, del resto de España y, en definitiva, para la propia credibilidad de la política. Hemos estado muchos años viviendo en un país en el que partidos, solo por ser rivales, parecía que no podían estar de acuerdo", ha manifestado.

El dirigente popular ha considerado que "es importante que los partidos que están hoy en la política siendo útiles, tengan esa convicción de que 'el acuerdo con un diferente, no me hace peor, al revés, me hace mejor' porque demuestra que los partidos se pueden entender, alcanzar puntos de entendimiento entre diferentes y aportar soluciones".