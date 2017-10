Marín (PSC) pide suspender el 155 si hay elecciones: "Aún hay tiempo para la política"

La 'número dos' del PSC y alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín, ha pedido este jueves suspender la aplicación del artículo 155 de la Constitución si se convocan elecciones autonómicas: "Aún hay tiempo para la política".

Lo ha dicho en un apunte en Twitter recogido por Europa Press después de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, haya anunciado que ha estado dispuesto a convocar elecciones, pero no lo haya hecho por no encontrar suficientes garantías del Gobierno central de que no se aplicaría el 155.