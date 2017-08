Rajoy en el pleno sobre corrupción: "Esta cámara no me ha obligado a asumir responsabilidades"

El pleno extraordinario en el que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, debe dar explicaciones sobre la supuesta financiación irregular del PP y la trama Gürtel, ha comenzado con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils. El presidente ha señalado que incluso después de una moción de censura, "esta cámara no me ha obligado a asumir responsabilidades".

9.15 Critica que la comparecencia se solicite por actuaciones de "mi partido" de hace décadas y no por las actuaciones de "mi Gobierno". Así, afirma que su Gobierno no genera críticas por parte de la oposición. Su suma de minorías no sirve para enmendarle la plana a la sociedad, señala el presidente.