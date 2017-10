Rajoy no confirma el pacto para celebrar elecciones en Cataluña en enero

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en rueda de prensa desde Bruselas, no ha confirmado el pacto con el PSOE para celebrar elecciones en Cataluña el enero próximo, como ha avanzado la socialista Carmen Calvo. Rajoy ha emplazado a mañana, cuando se celebra un Consejo de Ministros extraordinario, para conocer la medidas a tomar "acordadas con el PSOE, Cuidadanos y el Gobierno".

De esta forma, el jefe del Ejecutivo no ha querido aclarar si, como ha dicho la socialista Carmen Calvo , entre esas medidas está laen enero de 2018.

Quien sí ha confirmado la celebración de elecciones en enero ha sido el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera , que ha lamentado que lo haya adelantado Calvo y no el presidente del Gobierno este sábado como estaba previsto.

Rivera ha descartado concurrir a la cita electoral en una candidatura conjunta con Partido Popular y Partido Socialista para "no perder votos", al entender que habría socialistas que no votarían a Xavier García Albiol o votantes del PP que no votarían a Miquel Iceta.