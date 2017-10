Margallo afirma que no ha habido un referéndum, sino un acto de movilización para ganar la batalla mediática

Cree que el relato de la Generalitat de Cataluña se está imponiendo en el ámbito internacional sobre las razones del Gobierno de España

El exministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación José Manuel García-Margallo ha afirmado que lo que se está desarrollando este domingo en Cataluña no es un referéndum de autodeterminación, sino "un acto de movilización para ganar la batalla mediática", especialmente en el ámbito internacional.

"Es un acto ilegal y difícilmente puede calificarse de referéndum. Creo que ha sido un acto de movilización, una demostración de fuerza para ganar la batalla mediática", ha dicho en declaraciones a laSexta, recogidas por Europa Press. En su opinión, lo que pretenden los líderes independentistas es ganarse a la BBC y a 'The New York Times' para "volcar la opinión pública en contra de un Estado de Derecho consolidado como es España".

García-Margallo sostiene que cuando la Generalitat de Cataluña se dio cuenta de que no iba a conseguir el reconocimiento de la comunidad internacional y, en particular, el de la Unión Europea, se centró en intentar "demostrar que hay una lucha entre un Estado represor que no respeta los principios fundamentales del Estado de Derecho" y "una opinión pública que simplemente quiere expresar su derecho a decidir".