Margallo cree que el 155 debería servir también para que las 'embajadas' catalanas dejen de alentar el separatismo

El exministro de Asuntos Exteriores y actual diputado del PP José Manuel García-Margallo cree que la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña debería tener en cuenta a las representaciones exteriores de la Generalitat, para "asegurarse de que hacen legalmente lo que tienen que hacer y no hacen lo que no pueden hacer".

A su modo de ver, la Secretaría de Relaciones Exteriores de la Generalitat "no fue concebida para ser una institución de agit-prop", de manera que "si hay un supuesto de extralimitación de competencias es éste", así que el Gobierno debe tenerlo en cuenta.

En caso de "desobediencia absoluta", el ministro que cree que el Gobierno puede optar por "una sustitución en el mando", aunque reconoce que no todos los constitucionalistas están de acuerdo en ese punto.

En su opinión, si el 155 se hubiera aplicado entonces no se habría llegado a esta situación, y si se hubiera aplicado los días 6 y 7 de septiembre, después de la aprobación de la ley del referéndum y la de transitoriedad, no habría habido urnas el 1 de octubre.

En esos años, asegura, no hay "ni un solo artículo en un medio internacional importante favorable a la independencia" ni tampoco "una autoridad extranjera relevante", porque él siempre defendió que "el partido se juega fuera".

A su modo de ver, por lo tanto, hay un trabajo que ya está hecho y que se puede aprovechar. Sin embargo, ve evidente que en este momento no el Ministerio de Exteriores quien lleva la comunicación sobre Cataluña, sino "la persona que lleva estos temas desde el año 2003".

SABEN QUE NO TENDRÁN RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

Pese a la estrategia de comunicación internacional de los independentistas, Margallo cree que "son perfectamente conscientes de que el proceso no tiene la menor posibilidad de encontrar respaldo internacional", pero sí puede salir dañada la imagen de España.

Entre otras cosas, ha destacado que hay resoluciones de la ONU que instan a todos los Estados a no reconocer o alentar acciones que provoquen rupturas de integridad territorial, la última en el caso de Crimea y Sebastopol", y declaraciones de miembros permanentes del Consejo de Seguridad contra la adhesión de un territorio que se separa unilateralmente y en contra de la Constitución.

Y lo mismo con la pertenencia a la UE, aunque los independentistas no se lo creyeron "hasta que se han encontrado con que las empresas sí se lo han creído y se han ido". Por eso, cree que "saben que van a un callejón sin ningún tipo de salida" aunque no sabe cómo darán marcha atrás y está claro que parece no gustarles la opción de unas elecciones.