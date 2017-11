Manuel Valls pide que Bélgica entregue a Puigdemont a España para garantizar el espacio judicial europeo

Cree que España atraviesa "la situación más difícil desde la muerte de Franco"

El ex primer ministro francés Manuel Valls ha afirmado este martes que "no se puede hablar de un espacio judicial europeo" sin que se produzca la entrega del que fuera el presidente de la Generalitat Carles Puigdemont a la justicia española por parte de Bélgica.

Ha admitido que "todas las hipótesis son posibles", incluso la de que la justicia belga pueda negar a la juez de la Audiencia Nacional (AN) Carmen Lamela la entrega de Puigdemont y los cuatro exconsejeros que están en Bruselas acusados de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos, prevaricación y desobediencia. Sin embargo ha reconocido que "no lo entendería" y ha subrayado que él no cree que rechazar una entrega esté amparado por la justicia belga.