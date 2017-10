Manuel Pastrana pide a la juez Núñez que suspenda por enfermedad su declaración por los ERE

La magistrada da tres días de plazo a la defensa del ex secretario general de UGT-A para que acredite documentalmente dicha enfermedad

El ex secretario general de UGT-A Manuel Pastrana ha solicitado a la juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los ERE irregulares, que, dada la enfermedad que padece, deje sin efecto su citación como investigado para el próximo día 19 de octubre por las ayudas sociolaborales por valor de más de 40 millones concedidas durante la crisis de la minería de la Faja Pirítica de Huelva.

Y ello "dado que la documentación que justifica la gravedad de las enfermedades" de su cliente "le afecta a su esfera de la intimidad y que no resulta de interés para la causa y para el resto de investigados", manifiesta el letrado, que no obstante "acatará la resolución que sobre el particular acuerde" la juez.