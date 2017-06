Moix presenta su renuncia al cargo de fiscal anticorrupción

El Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, ha anunciado que Manuel Moix ha presentado su renuncia al cargo de fiscal jefe de anticorrupción tras el escándalo por su sociedad en Panamá. No obstante, Maza considera que "no hay motivo para el cese" de Moix porque ha "constatado" que no ha habido en "su comportamiento ni ilegalidad, ni irregularidad".