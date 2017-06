El portavoz adjunto del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, José Manuel Franco, coordinador de la campaña para las primarias a la Secretaría General del PSOE en Madrid de Pedro Sánchez, ha considerado que si este ve conveniente que sea secretario general del PSOE-M "sería el momento de pensarlo".

"En este momento no se me ha pasado por la cabeza esa posibilidad", ha afirmado Franco en declaraciones a los medios en la Asamblea, para agregar que si el proyecto de Sánchez pasa por la conveniencia de que él sea el secretario general del PSOE-M, lo pensará con "más calma y mayor interés".

"Si hubiera un grado de acuerdo muy amplio en Madrid y nos diera tiempo para hacer todo en julio estaría bien, así nos iríamos en agosto con los deberes hechos, pero me temo que por aquello de los procedimientos internos del partido no va a ser posible hacer las primarias y luego el congreso todo en julio y lo que no me parece tan bien es hacer las primarias en julio y el congreso en septiembre, porque dejaríamos ahí un vacío de poder importante", ha considerado.