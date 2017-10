Mandos policiales del 1-O recelan de los colegios precintados por Mossos: "Todo fue una encerrona pactada"

Ironizan con que se dé credibilidad a un catedrático nombrado ayer 'supervisor' y que en 2012 ya se definía como independentista

Estos 'supervisores' fueron anunciados después de que la Sindicatura oficial se disolviera ante la advertencia individual del Tribunal Constitucional de ser multados con hasta 12.000 euros por día si no dejaban sus cargos y revocaban (como así hicieron) todas las decisiones adoptadas hasta ese momento.

Se refieren de esta forma a que hubo colegios que, en los cambios anunciados sobre la marcha, finalmente no abrieron sus puertas. "Otros muchos fueron infrautilizados porque la masa de votantes se concentró en aquellos colegios en los que, vía redes sociales, se avisó que serían cerrados por la Policía y la Guardia Civil", explican estas fuentes.

También en 2012 Ferran Requejo mantuvo un enfrentamiento verbal con el líder del PSC, Miquel Iceta, durante una jornada organizada por el think tank de los socialistas, la Fundación Campalans. Allí se posicionó contra los que creían que aún era posible "el encaje entre Cataluña y España". "No, no es posible. Nos lo han dicho de todas las maneras", sentenció antes de espetar que ahora se ha vuelto independentista y ha dejado "de ser idiota".