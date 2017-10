Malestar y desánimo en cargos del PP por ir "a rebufo" y no "liderar" la batalla contra Puigdemont

Miembros del partido defienden que Rajoy se anticipe a la declaración de independencia y aplique ya el artículo 155 de la Constitución

Las fuentes consultadas se quejan de que hasta ahora la estrategia de Rajoy haya consistido en responder a cada paso del Gobierno catalán y apuestan por llevar la delantera en vez de ir "a remolque". "No hemos liderado este proceso y no hay nada nada peor que ir por detrás", señala un exdirigente autonómico.

"No hacemos nada ni damos la sensación de hacer nada", sostiene otro veterano parlamentario, que admite abiertamente que hay "decepción" dentro del partido y que echa en falta que los ministros no estén estos días más activos ante el avance del independentismo.

Las mismas fuentes defienden que el Gobierno actúe cuanto antes y no se conforman con una declaración pública asegurando que no habrá una declaración unilateral de independencia. "También dijo el Gobierno que no habría referéndum y el domingo se pudo ver colas de gente votando", exclama un diputado del Grupo Popular.

Y son cada vez más los cargos del PP que apoyan que Rajoy impulse el artículo 155 incluso sin el apoyo de los socialistas, recordando que el Grupo Popular tiene mayoría absoluta en el Senado. Otras fuentes creen que al final el PSOE de Pedro Sánchez "no podrá decir que no" y no se quedará al margen de esa medida. Se trata, recalcan fuentes del PP, de tomar la iniciativa y no "escudarse en los jueces o en las Fuerzas de Seguridad".