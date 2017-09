Maillo dice que el desafío independentista fracasará y Arenas, que no renuncian a ninguna medida

EUROPA PRESS

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha aseverado este viernes que el desafío independentista en Cataluña "va a fracasar y lo saben" y "no va a haber un referéndum ilegal en España porque la soberanía nacional no se trocea". Además, ha indicado que los independentistas están "en la dialéctica de la provocación" pero nadie quiere firmar resoluciones: "Aquí no firma nadie por si acaso, van a buscar voluntarios para ver quién firma".

En su intervención en la Interparlamentaria del PP que se celebra en Valencia, Maillo ha subrayado que el PP defiende y defenderá el Estado de Derecho y la democracia a pesar de que el pasado sábado, en la manifestación contra el terrorismo en Barcelona, les "gritaban, insultaban o pitaban los intolerantes, los radicales".

"No es agradable, pero es la demostración de que algo estamos haciendo bien, somos un partido incómodo para el independentismo, para aquellos que quieren romper España", ha afirmado, para señalar que el desafío independentista "es contra todos, contra la ley, contra la soberanía nacional".

Por su parte, el vicesecretario del PP para asuntos territoriales, Javier Arenas, también ha coincidido en destacar que este reto se va a ganar porque "quien le echa un pulso a la Constitución acaba perdiéndolo".

Ha indicado que los nacionalistas catalanes "jamás soñaron con el autogobierno que disfrutan hoy pero son insaciables" y ahora "han dado el paso del autogobierno a la ruptura, han dividido a la sociedad catalana e intentan separarla del conjunto de España".

Según Arenas, el Gobierno de Mariano Rajoy representa la "firmeza serena frente a los extremistas". "Ha dicho, y va a ser así, que no va a haber referéndum y no se va a consumar el golpe de Estado que están planteando", ha recalcado.

Además, ha agregado sin querer referirse a ninguna medida en concreto --aunque la saben todos, ha asegurado-- que "en un Estado de Derecho no puedes renunciar a ninguna medida" para garantizar la democracia y si llega a tener que aplicarse los responsables no son quienes la aplican, sino "los que se han saltado la ley".