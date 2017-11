Maillo: "Lo que está haciendo el señor Puigdemont es internacionalizar el ridículo"

Avisa que "no hay urnas que exoneren de responsabilidad los comportamientos ilegales"

Maillo ha insistido en que Puigdemont está inmerso en "una estrategia de defensa para eludir la acción de la Justicia" pero ha avisado que no le va a "servir de nada". "No hay urnas que exoneren de responsabilidad los comportamientos ilegales. No hay urnas que exoneren de responsabilidad a quien ha cometido un delito", ha avisado.