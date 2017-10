Maillo avisa a Puigdemont que el Estado de Derecho no admite "amenazas, chantajes ni ambigüedades"

Dice que apela a un "diálogo tramposo" y añade que hay que dar respuesta a la "inquietud" que hay en la sociedad española

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha advertido este jueves al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que el Estado de Derecho no admite "ni ambigüedades, ni chantajes ni amenazas" y ha señalado que ha contestado con "más ilegalidad y más desobediencia" al requerimiento que le había dado el Gobierno para saber si declaró o no la independencia el pasado 10 de octubre. Además, le ha recriminado que apele a a un "diálogo tramposo" porque no está dentro de la ley sino que está basado en sus propias reglas.