Madrid acogerá este domingo una concentración en contra del referéndum en la Plaza Mayor y otra a favor en Sol

Madrid será testigo este domingo de dos concentraciones con relación al referéndum catalán, tanto en contra, por la mañana en la Plaza Mayor, como a favor, por la tarde en la Puerta del Sol.

"Desde Marchas de la Dignidad hacemos un llamamiento a la solidaridad con el pueblo catalán. Sin votos ni urnas no existe democracia", afirma el llamamiento realizado por esta organización en las redes sociales, recogido por Europa Press.

La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, ha señalado que todas esas manifestaciones "estarán cubiertas por la Policía Nacional" y espera que transcurran con "normalidad como deben ser". "No sé si se trata de radicales", indicó al ser preguntada por los periodistas durante la inauguración del año judicial madrileño.

La representante del Gobierno central en Madrid pide que no haya violencia, y ha sostenido que los españoles y "los que no se sienten españoles" deben comportarse "con la suficiente madurez para tratar de resolver las cosas sin violencia", ya que "no es la solución".