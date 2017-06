La oposición en Madrid reprocha a Ossorio y Victoria que con sus relevantes cargos desconocieran las compras del Canal

Los portavoces de la oposición de la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid han reprochado al ahora portavoz del PP en la Asamblea, Enrique Ossorio, y al exconsejero de Justicia Salvador Victoria que, con en sus respectivos cargos el primero como consejero del Canal y consejero de Hacienda de la Comunidad y el segundo como presidente del Canal, hayan alegado hoy que desconocieron operaciones como la compra de la empresa Emissao en 2013 por parte de la empresa pública de aguas madrileña.

"Los que hablan de que son unos gestores impecables no tenían un modelo de gestión ni serio ni riguroso. Que no tuvieran un control de las cantidades millonarias que se estaban invirtiendo en Latinoamérica por empresas filiales del Canal, dinero de todos, nos parece una falta de rigor que ha supuesto un quebranto patrimonial a todos los madrileños. Es lamentable que no se ejerzan responsabilidad que se ha adquirido con dinero de todos los madrileños. Su buena o mala marcha repercute en la cuentas de los madrileños. Que se separen de responsabilidad cargos públicos que las debieron asumir nos parece lamentable", ha insistido Lobato.

En cuanto a la declaración de Victoria, el portavoz adjunto de Cs ha señalado que "no puede decir que no sabía lo que ocurría en la Comunidad de Madrid, ni en la única empresa pública que daba dinero y que preocupaba verdaderamente al PP, porque era la 'gallina de los huevos de oro'".

"Me resulta cuanto menos extraño que Ossorio haya asegurado que nunca llegó a ver el informe de una auditoría que desaconsejaba esa operación porque la empresa brasileña era una ruina", ha sostenido el portavoz adjunto de Cs, quien ha recordado que "el PP sigue estancado en el 'yo no sé nada, yo no vi nada y yo no estaba ahí', ese tiempo ya se ha terminado".