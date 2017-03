Madina: "Este pabellón escribe el instante inicial de un nuevo comienzo para la historia del PSOE"

El diputado vasco Eduardo Madina ha defendido este domingo que el lanzamiento de la candidatura de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, para la Secretaría General del PSOE es "el instante inicial de un nuevo comienzo para la historia del PSOE".

Ante más de 6.000 socialistas, Madina ha proclamado su apoyo a la presidenta de la Junta de Andalucía y se ha dirigido a todos los que, ha dicho, en los últimos tiempos le han pedido que estuvieran juntos: "Pues, muy bien, Susana y yo estamos juntos".

"Si yo entro en un pabellón como éste y veo a miles de militantes de mi país y veo a Felipe y Alfonso, a Bono, a Matilde y a Zapatero, a Chacón y a Rubalcaba, entonces estoy yo, porque está Susana, porque es mi sitio, estoy yo, éste es mi partido", ha afirmado, ante una fuerte ovación.

Así lo ha dicho antes de dar la palabra a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en la presentación de su candidatura a la Secretaría General del PSOE. Madina ha sido el último de los cuatro invitados a presentar a Díaz, ante más de 6.000 militantes y simpatizantes en Madrid, y en presencia del pasado y el presente del poder en el PSOE.

En primera fila estaban los expresidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, el exvicepresidente Alfonso Guerra; y el ex secretario general Alfredo Pérez Rubalcaba y los presidentes de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; la Comunidad Valenciana, Ximo Puig; Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y Aragón, Javier Lambán. También están los exministros José Bono, Carme Chacón, Miguel Sebastián, Trinidad Jiménez, Rosa Aguilar,

"PUES ESTO ES EL PSOE"

"Pues esto es el PSOE", ha dicho nada más empezar a hablar la exministra Matilde Fernández, que ha defendido que el partido tiene que estar "unido" porque así "es fuerte e inteligente" para dar "seguridad y confianza a la ciudadanía". "Esas cuatro cosas, fuerza, inteligencia, seguridad para los ciudadanos y confianza para los ciudadanos, ésa es la tarea de cualquier hombre y mujer socialista de bien", ha recalcado.

Además, Fernández ha llamado a recuperar la "lealtad" en la política y ha subrayado que eso hay que mostrárselo a viejos y nuevos políticos. "Hay que enseñarles lo que es la lealtad, es lo que decían los campesinos, que decían 'he vendido una vaca, no me la han pagado, sólo nos hemos dado la mano", ha subrayado, insistiendo en que esto no es otra cosa que "decir y hacer lo mismo"

"EL PSOE ES EL PSC Y EL PSC ES EL PSOE"

Muy aplaudido ha sido también el alcalde de Cornellá de Llobregat (Barcelona), Antonio Balmón, que nada más comenzar su intervención ha defendido que "el PSOE es el PSC y el PSC es el PSOE". "Es nuestra historia y nadie nos la puede quitar, la hemos construido, somos nosotros", ha clamado, en medio de una ovación de los presentes.

Balmón, que ha pedido "desterrar" del vocabulario de los socialistas "la rabia", ha mostrado su apoyo a Susana Díaz, "una mujer que sabe que si el norte no respira, el sur no progresa; que si el sur no progresa, el norte se estanca". "A partir de ahora ya no eres, somos; el lenguaje es somos. Apelo a tu determinación, apelo a tu fuerza", le ha dicho a la presidenta de la Junta de Andalucía.

"FELIPE, ALFONSO, JOSÉ LUIS, ALFREDO, SOIS EL EJEMPLO"

La directora del Observatorio de Salud Pública de Cantabria, la dirigente de Juventudes Socialistas Estela Goikoetxea, ha sacado pecho de la organización juvenil del partido pero ha empezado sacando el orgullo por los gobiernos del PSOE y de sus dirigentes. "Felipe, Alfonso, José Luis, Alfredo, sois el ejemplo del socialismo que queremos", ha dicho.

Goikoetxea ha defendido además que las Juventudes han intentado estos meses hablar de los problemas que les preocupan, "en medio del ruido" alrededor del partido. "A los jóvenes no les interesa la Gestora, ni los Estatutos, ni la fecha del Congreso, ni el universo que tenemos en torno a nuestro ombligo, lo que les importa es que estamos parados y es indecente que pasemos tiempo en estos debates", ha dicho.

Y, a todos sus compañeros, les ha pedido que imaginen ahora un PSOE que "recupere su fuerza", que vuelve a "ganar la complicidad de la gente" y devuelve "la dignidad a la política", elevando "la altura del debate", que "el PSOE se reconoce en el espejo". "Imaginad que Susana Díaz sea nuestra secretaria general", ha clamado.