Madina destaca la "experiencia" del PSOE: ¿Hay algún problema en reivindicar el orgullo de haber gobernado?

Critica la actitud del PP "a tribunalazo limpio" ante el proceso soberanista en Cataluña

El coordinador de la ponencia política del 39 Congreso Federal del PSOE, el diputado vasco Eduardo Madina, ha hecho hincapié en la "experiencia" de la formación política: "¿Hay algún problema en reivindicar el orgullo de que este partido haya gobernado?", ha subrayado.

Así lo ha manifestado durante la presentación de las conclusiones del foro en el que los socialistas han debatido este sábado en Madrid su ponencia política para el 39º Congreso de los socialistas, en la que ha reivindicado los "22 años" de gobiernos liderados por el PSOE: "Yo solo puedo sentir un enorme honor. Este es mi partido y son 22 años cambiando la realidad de nuestro país", ha remachado.

Madina, que este domingo participará en la presentación oficial de la candidatura de la presidenta andaluza, Susana Díaz, para liderar el partido, ha reivindicado los 137 años de historia del PSOE, que fue fundado en "una pequeña taberna al lado de la Puerta del Sol". De este modo se ha referido al bar madrileño Casa Labra, donde Pablo Iglesias creó el partido en 1879, y donde precisamente este sábado Díaz ha almorzado con un grupo de jóvenes socialistas.

El diputado vasco, que ha coordinado la jornada a la que han asistido unas 600 personas, ha agradecido el trabajo realizado por "cientos" de personas que han colaborado a elaborar la parte política de la ponencia marco de próximo Congreso que se celebrará en junio y en el que se elegirá la nueva dirección.

"Pudimos hacer un copia pega de todo lo que había y decidimos hacer", ha declarado, recalcando que la posición del PSOE ha sido "no entrar en la tienda de las ocurrencias": "No vamos a caer en la tentación de entrar en los trending topic" o de "aportar por aquello que más se escribe o pita". "A veces mojarse cuando llueve no es lo mas fácil, pero es lo más valiente", ha sentenciado.

SALIR A SER "LA PRIMERA FUERZA"

El diputado vasco ha asegurado que, con este documento político, el partido pretende "mirar bien en los focos de problemáticas reales de la sociedad". Y ha subrayado que el PSOE, tras su 39º Congreso, saldrá a ser "la primera fuerza" en las próximas elecciones generales.

Madina sostiene que el PSOE saldrá de este proceso siendo un partido "más fuerte", "más unido" y con un proyecto de sociedad y de país "mucho mejor" al servicio de la "transformación" social. Este proyecto, ha dicho Madina, es el que les llevará a ganar los comicios generales.

"Somos conscientes de que sin el PSOE no habrá ningún proceso de cambio", ha apostillado, recalcando que "no hay esperanza" si los socialistas no están "en el centro de gravedad" de ese proceso de trasformación social.

SIN PSOE NO HABRÁ CAMBIO

Madina ha dicho el PSOE no estará "en cambios sustanciales de los pactos políticos" alcanzados por el partido en "asuntos nucleares". Concretamente, se ha referido a la política territorial: "Si se nos espera jugando en asuntos centrales de nuestro país (...) que no nos espere nadie", ha añadido.

En este sentido, ha afirmado que el documento político de PSOE -que "marcará la hoja de ruta" del PSOE en el futuro, ha puntualizado-- "avanza" en muchos asuntos pero "refuerza posiciones políticas" fijadas por el PSOE, como por ejemplo la reforma constitucional en sentido federal.

Así, ha criticado la actitud del Gobierno del PP ante el desafío soberanista en Cataluña. A su juicio, los 'populares' actúan "a tribunalazo limpio" mientras que los socialistas proponen el federalismo como solución.

Frente a discurso de "recentralización y de secesión", ha explicado, "no hay una propuesta" como la del PSOE que apueste por "la convivencia" para los próximos años.

Madina, que ha reconocido que el PSOE cosechó los "peores" resultados electorales en las dos últimas convocatorias de comicios generales, se ha referido al "multipartidismo" parlamentario para apelar a la cultura del pacto.

Eso sí, ha señalado que es "bueno" pactar para subir el salario mínimo o para acabar con las revalidas, pero "es malo" pactar para lo contrario. "Ese tipo de pactos con fuerzas políticas distintas le dan más entidad a este partido en un escenario de enorme pluralidad", sostiene.

UNA "MEJOR" EUROPA

Madina ha apuntado que los cálculos de la globalización "han fallado" porque, entre otras cosas, se ha producido una "planitud en el desarrollo de la economía" y un "incremento de la pobreza", "una ruptura de las certezas de los mercados" y mayor desempleo en España y países del entorno.

A su juicio, hay que "encontrar mecánicas de distribución de una riqueza colectiva y competitiva en un mercado global" para ir hacia la "cohesión social".

Y desde el PSOE, ha declarado, saldrán tras el Congreso reivindicando "una Europa mejor" que sea contrapeso "a los que dicen que ha llegado el tiempo de la autarquía, de las sociedades cerradas, de los repliegues identitarias" y de los que no reconocen "el papel de Europa" en estos años.

Según ha defendido Madina, la globalización "o es regulada o fallará", "o tiene normas de tráfico o habrá un enorme accidente, o se democratiza o no será democrática" e, incluso, los valores terminarán "en un mercado de contrabando de divisas".