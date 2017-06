El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha asegurado este viernes que el problema catalán abierto con el referéndum de autodeterminación es un "tema interno" de España, si bien ha señalado que su socio y amigo es "España en su conjunto" y que su interlocutor se llama Mariano Rajoy. Dicho esto, ha recalcado que "el resto" no le "concierne".

"Sobre el tema Cataluña seré muy simple, muy sencillo y muy directo. Se trata de un tema interno de España y no tengo ningún comentario que hacer al respecto. Conozco un socio y un amigo, que es España, España en su conjunto. Tengo un interlocutor y está aquí a mi lado, se llama Mariano Rajoy. El resto no me concierne", ha afirmado rotundo.