Macron rechaza una mediación europea que supondría tratar "en pie de igualdad" a Rajoy y Puigdemont

El presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, ha avisado este martes de que la UE no puede mediar en la crisis entre los independentistas catalanes y el resto de España, una opción que supondría tratar "en pie de igualdad" a ambas partes. Eso sí, ha confiado en que haya una salida pacífica al conflicto.

"¿Por qué Europa, Francia o Alemania, no intervienen en el asunto catalán? Porque Europa está hecha por Estados soberanos", ha dicho en un debate sobre Europa en la universidad Goethe de Francfort (Alemania).

"Si interviniese en el asunto catalán me inmiscuiría en los asuntos domésticos españoles y eso es intolerable tanto para el presidente del Gobierno como para el monarca español", ha añadido.

"Podemos decir que 'Mariano Rajoy ha reaccionado así o asá', no me corresponde a mí juzgarlo, pero el paso que ha dado Cataluña no se enmarca en las reglas del Estado de Derecho español", ha proseguido Macron.