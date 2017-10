Luis Alegre apoya a Bescansa y dice que Podemos "no puede renunciar a la construcción de un proyecto de país"

Luis Alegre, uno de los fundadores de Podemos y ex secretario general del partido en Madrid, ha dicho que está de acuerdo con las quejas expresadas por la exdirigente y diputada 'morada', Carolina Bescansa, sobre la postura que mantiene Podemos ante la crisis en Cataluña, al mismo tiempo que ha apuntado que la formación "no puede renunciar a la construcción de un proyecto de país".

Así lo ha manifestado Alegre durante su participación en una tertulia de la Cadena Ser, recogida por Europa Press, después de que Bescansa haya reprochado a Podemos el haberse olvidado de mostrar un proyecto de país: "Me gustaría un Podemos que le hablase más a los españoles y no sólo a los independentistas", ha resumido Bescansa que, al igual que Alegre, es uno de los cinco fundadores de Podemos que ya no ocupan ningún cargo interno en el partido.