Llamazares cuestiona la posición de Podemos, IU y En Comú: Si no tiene garantías, lo lógico es no participar

El portavoz parlamentario de IU en Asturias, Gaspar Llamazares, ha puesto en cuestión la defensa que Podemos, Izquierda Unida y En Comú han hecho del referéndum independentista del 1 de octubre y ha avisado que si no tiene garantías, como admiten estos partidos, "lo lógico" es no participar .

Mientras que En Comú anima a participar en el referéndum del domingo y tanto Unidos Podemos como la dirección federal de IU no ven mal sumarse al 1-O al entender que es una movilización legítima, el diputado autonómico asturiano discrepa y cree que no cabe secundar la iniciativa de los partidos independentistas.

Llamazares, que fue coordinador general de IU entre 2000 y 2008 y que ahora lidera el partido Izquierda Abierta (IzAb) dentro de la organización, subraya que "algo no cuadra" en ese razonamiento, pues si bien Unidos Podemos y En Comú asumen que el 1-O no tiene garantías y que no deben reconocerse sus resultados, al mismo tiempo animan o al menos no desaconsejan a sus militantes sumarse a la movilización.

"Algo no cuadra: Si es un referéndum unilateral y sin garantías, no se puede llamar a participar para luego no reconocer el resultado --ha escrito Llamazares en su perfil de Twitter--. Si no es constitucional, y en consecuencia no tiene garantías ni reconocimiento, lo lógico es no participar ni legitimarlo".