Líder nacionalista flamenco replica a González Pons que gente del franquismo tiene responsabilidades en el PP

Confía en que Puigdemont no sea extraditado a España y defiende la mediación de Europa en un conflicto "político"

"Demasiada gente todavía de aquél régimen (de Franco) tiene responsabilidades en el partido, que parece que no ha aprendido muchas de las lecciones del pasado: respetar los derechos democráticos, no implicarse en violencia cívica, no encarcelar a políticos", ha remachado.

"Si no estás de acuerdo con los catalanes no importa realmente. No se recluye a gente simplemente por ejercer sus derechos democráticos. No se hace esto y desde luego no en la Unión Europea", ha subrayado el también alcalde de Amberes.