Levy rechaza "chantajes" de Puigdemont y afirma que "no puede pedir nada a cambio" de ser responsable

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha rechazado este viernes los "chantajes" del presidente catalán, Carles Puigdemont, que "no puede pedir nada a cambio" de restaurar la democracia en Cataluña porque, a su juicio, esa es "la responsabilidad de un dirigente político".

"Para restaurar la democracia lo que no puede pedirse es que se haga a base de chantajes y de concesiones, esa es la responsabilidad de un dirigente político y no puede pedir nada a cambio", ha manifestado en declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press, tras la decisión del president de no convocar elecciones anticipadas en Cataluña para que la mayoría del Parlament determine cómo reaccionar ante la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno de Mariano Rajoy.