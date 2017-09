Levy (PP) asegura que "venceremos a los separatistas" y no se celebrará "ningún referéndum ilegal"

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, se ha referido este sábado al desafío independentista en Cataluña y ha asegurado que "los separatistas han hecho el ridículo y dieron en el Parlament un espectáculo vergonzoso" porque "son unos radicales que actúan en la ilegalidad". "No tienen razón, les vamos a vencer: no se van a celebrar referéndums ilegales que nos dividan o nos separen", ha sentenciado.

"No se me ocurre mejor persona para llevar a cabo la agenda de las mejores ciudades del futuro que el ministro Álvaro Nadal, que miró hace muchos años hacia el futuro y tuvo la convicción de que saldríamos adelante y seríamos líderes. Cuando algunos solo veían sombras, él veía futuro", ha sostenido, al estimar que "hoy España tiene futuro y esperanza".

A su juicio, esto debería ocupar el cien por cien de nuestro trabajo político, a lo que ha añadido que el mayor daño que están haciendo las posturas rupturistas e independentistas con la división social y territorial es que "obliga a todo el mundo a poner la cabeza en otras cosas que no son las verdaderas importantes, nos genera desazón, un sentimiento de tristeza y nos retrasa, al tiempo que no nos permite participar como deberíamos en el mundo del siglo XXI, después del éxito tan espectacular que ha tenido nuestro país en las últimas décadas".

"Y el que no está orgulloso de España es porque no la conoce y no sabe o no le han dicho adecuadamente bien el gran progreso que hemos tenido. Somos uno de los grandes países de Europa y lo estamos demostrando de una manera increíble, con trabajo con esfuerzo y con avances", ha concluido.