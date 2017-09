Levy (PP) pide no caer en las provocaciones pese al "hostigamiento" del "totalitarismo" independentista

La vicesecretaria general de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha pedido este sábado no caer en provocaciones pese al "hostigamiento" del "totalitarismo" independentista, asegurando que el Gobierno de España garantiza la "tranquilidad" en Cataluña.

Levy ha alertado contra las "amenazas" del totalitarismo, aludiendo a los señalamientos de discrepantes y "traidores", subrayando que "los independentistas no pueden dejar este legado" de quiebra de la democracia y de "imposición", tras lo que ha lanzado un mensaje para dejar claro que el presidente del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, "no va a permitir que se tome por asalto la democracia de todos en Cataluña", es decir, que "no vamos a permitir que los intolerantes impongan su ley, porque la Ley es la de todos, la que garantiza nuestra convivencia, y no la de unos pocos".