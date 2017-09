Levy (PP): "Los independentistas serán responsables de todo aquello que hagan para quebrar la democracia"

La diputada autonómica catalana dice en Zaragoza que Rajoy "no va a permitir que los intolerantes impongan su ley"

Levy ha alertado contra las "amenazas" del totalitarismo, ha rechazado los señalamientos de "discrepantes" en los colegios y ha criticado a la CUP por señalar a rivales "diciendo que se acordarán de los que ahora se comporten como traidores", aseverando que "no podemos, no pueden dejar este legado, rompiendo los valores de la democracia".

Ha considerado que "los independentistas no pueden dejar este legado" de quiebra de la democracia y de "imposición", tras lo que ha lanzado un mensaje para dejar claro que el presidente del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, "no va a permitir que se tome por asalto la democracia de todos en Cataluña".

Ha hecho hincapié en que los independentistas "no van a conseguir que su opacidad empañe la democracia de todos", añadiendo que "no vamos a permitir que se perpetren fraudes democráticos". "No más pérdida de tiempo, no más dilapidar la convivencia, basta ya de hostigamiento a que se está sometiendo a la mayoría de los catalanes", ha proclamado.