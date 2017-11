Lamela confirma la investigación contra el Govern y mantiene la fianza de 6,2 millones destinados al referéndum

Matiza que, aunque sólo se pudo usar una pequeña cantidad, "no implica que no se haya sufragado" la consulta con dinero público

En relación con la cuantía de la fianza, la juez insiste que aunque "la Intervención General de Cataluña haya certificado que sólo una pequeña cantidad de esa partida presupuestaria haya sido utilizada, no implica que no se haya sufragado el referéndum --del pasado 1 de octubre-- con dinero público no destinado a estos fines". De hecho, recuerda la querella del Ministerio Público en la que se apuntaba a la exconsejera de Gobernación Meritxell Borrás adoptó las medidas necesarias para obtener los medios con los que poder celebrar la consulta.