Lambán opina que no habrá "ninguna fractura" en el PSC por la aplicación del artículo 155

El presidente del Gobierno aragonés y secretario general del PSOE-Aragón, Javier Lambán, ha opinado que no habrá "ninguna fractura" en el PSC por la aplicación del artículo 155. Además, ha asegurado que la mejor protección que se puede dar a los ciudadanos "tras semanas de deriva independentista" es la que proporciona la Constitución.

Asimismo, se ha mostrado convencido de que, aunque la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Núria Parlon (PSC), haya decidido dejar la Ejecutiva del PSOE para desmarcarse del apoyo al artículo 155, "no habrá ninguna fractura" dentro de la formación.

Por ello, ha asegurado que los ciudadanos pueden estar "más tranquilos", ya que cuentan con el amparo de la Constitución para defender "sus libertades y sus derechos". Ha remarcado que deben confiar en la carta magna, en el Estado y en "los poderes públicos". No obstante, ha matizado que hay que ser "realistas" y no hay que ocultar que se avecinan "fechas muy duras" para el país.

En este contexto, ha reconocido que España se enfrenta "al desafío colectivo más importante que ha tenido que afrontar desde la elaboración de la Constitución en 1978", lo que significa, ha continuado, que la solución del problema "no incumbe sólo a los poderes públicos, al Gobierno de España o los partidos constitucionalistas" sino que el problema "incumbe a todos, de la misma forma que la transición fue una empresa colectiva".

Se ha dirigido a los aragoneses para decirles que su Gobierno va a estar "vigilante" ante "todo lo que ocurra", va a preservar "los intereses de la sociedad aragonesa y de su economía" y va a implicarse "a fondo en la búsqueda de soluciones, en el establecimiento de ámbitos de colaboración con Cataluña". Ha recalcado que el interés de Aragón no se defiende sólo "ante posibles conflictos" sino también, y sobre todo, "buscando ámbitos de cooperación y el restablecimiento de los nexos de unión con Cataluña".

"Eso abriría caminos de solución, pero hay que ser realistas y me temo que estas alturas esperar marcha atrás de Puigdemont o del núcleo independentista catalán que le ha acompañado en este insensata aventura, por lo que tendrán que asumir muchas responsabilidades en el futuro, me parece demasiado optimista, por no decir casi ingenuo".