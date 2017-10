Lambán (PSOE) justifica el artículo 155 de la Constitución, si hubiera declaración unilateral de independencia

Afirma que este domingo se ha vivido "la jornada más nefasta de la historia democrática" de España desde 1981

Este artículo contempla los mecanismos excepcionales que tiene el Estado para establecer dispositivos de control subsidiario, de carácter excepcional o extremo y alcance coercitivo para obligar a una Comunidad autónoma al "cumplimiento forzoso" de sus deberes. Se puede aplicar si la Comunidad no cumple "las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan" y en el caso en el que actúe "de forma que atente gravemente el interés general de España".

Lambán ha comentado que si un Estado "permitiera que una parte del mismo declarara su independencia de manera impune, sería un Estado que no merecería ese nombre".

Según ha dicho, ha habido "despropósitos" en las políticas del Gobierno de España presidido por Mariano Rajoy, del PP, que "ha cometido muchos errores, la mayor parte por omisión, por no saber ver que en Cataluña había un problema que requería un tratamiento político".

Lambán ha considerado que este 1 de octubre se ha desarrollado "un procedimiento zafio, impropio de una sociedad culta y refinada como la catalana, para desarrollar un referéndum absolutamente ilegal, que si no fuera por lo trágico de la situación, no cabría sino calificar como una broma de mal gusto".

Respecto a las intervención policial, ha comentado que "a la luz de los resultados parece ser que no fue una buena decisión" porque la Generalitat, "con la inmoralidad que le caracteriza, se apresuró a utilizar esas imágenes para desprestigiar a España en todo el mundo y hacer todo lo posible porque hoy las portadas de todos los periódicos europeos contengan unas imágenes que en absoluto se corresponde con la realidad de España y que seguramente fueron producidas por un error inicial de las propias instituciones del Estado".

No obstante, ha subrayado que en este momento "eso no es lo más relevante", sino ver "qué podemos hacer a partir de ahora, porque ayer no terminó el problema", sino que "casi se podría decir que empezó en su fase más grave, más cruda y más difícil de gestionar".