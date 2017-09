JxSí dice que irán a la UE si el Gobierno no acepta la victoria del 'sí'

El diputado de JxSí Marc Sanglas ha asegurado que el Govern irá a la UE para que "dirima" el proceso de negociación de la independencia si el Gobierno central no acepta la victoria del 'sí' en el 1-O.

Además, ha asegurado que no se plantean otro escenario que no sea la celebración del 1-O: "No nos entra en la cabeza que el Gobierno no deje votar a los catalanes. No hay posibilidad de que no haya urnas el 1-O".