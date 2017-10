JxSí, la CUP y SíQueEsPot aprueban en el Parlament una condena de las cargas policiales

JxSí, la CUP y SíQueEsPot han aprobado una declaración de la Junta de Portavoces del Parlament en la que condenan la "represión policial" del 1 de octubre, en alusión a las cargas policiales contra ciudadanos que hubo en la jornada del referéndum.

Se trata de una declaración de la Junta de Portavoces y no una declaración institucional del conjunto del Parlament porque no todos los grupos con representación en el hemiciclo la han apoyado: PSC, Cs y PP no han querido hacerlo.