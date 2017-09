Junta andaluza valora la disposición de partidos a "arrimar el hombro" y a defender una posición común en financiación

El vicepresidente de la Junta andaluza y consejero de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, ha destacado este lunes la disposición de los cinco partidos con representación parlamentaria a "arrimar el hombro" para que haya una posición común en defensa de los intereses de Andalucía ante el debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica.

Jiménez Barrios ha destacado la predisposición de "todo el mundo a participar en este debate", porque se trata de hablar de lo importante, cómo se financian los servicios públicos andaluces, y ha querido dejar claro que no es un tema de "confrontación" entre territorios, sino que se trata de una reivindicación justa de Andalucía, que defiende un nuevo modelo de financiación justo y equitativo que no discrimine a los ciudadanos de una comunidad frente a los de otra.

El vicepresidente ha señalado, no obstante, que es absolutamente razonable que entre las distintas formaciones pueda haber diferencias de partida, pero ello "no distrae de la mayor, que es la disposición de todo el mundo a arrimar el hombro" en la defensa de los intereses de esta comunidad.

Ha insistido en que el PP-A no tiene excusas para no mostrar su compromiso con esta tierra, y ha apuntado que no se puede estar reivindicando permanentemente mejoras en la sanidad o educación andaluza si ello no se acompaña, al mismo tiempo, con una firme reivindicación de lo que corresponde a Andalucía desde el punto de vista de la financiación autonómica.