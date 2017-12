La Junta andaluza hablará con otras CCAA para obligar al Gobierno a convocar en enero el CPFF

Montero afea que Rajoy busque "meter presión al PSOE y avivar tensiones territoriales" con la financiación autonómica

En ese sentido, ha dejado claro que "si a principio de enero no se convoca el Consejo, Andalucía hablará con el resto de comunidades autónomas para reglamentariamente ver si estamos en condiciones de obligar al ministro a convocar el CPFF, donde al menos dé explicaciones sobre por qué dilata la reforma, y se ofrezca una aproximación al problema donde todos nos sentemos en torno a una mesa y donde el Gobierno ponga una propuesta para empezar a discutir".

"No vale escudarse en divergencias entre comunidades, porque hay un elemento denominador común, esto es, que el Gobierno nos debe hacer partícipes en mayor medida de la recaudación, en 20.000 millones para garantizar la sanidad, educación y dependencia", ha aseverado Montero, quien ha lamentado que Montoro "ha estado varios meses sin pronunciarse" sobre este tema "y ahora no cumple con la promesa dada, y encima no ha trasladado ni un doc8mento que permita al Estado liderar el debate entre administraciones".