Junqueras pide salir de prisión sin acatar el 155, aunque dice que el Govern dejó de actuar tras su aplicación

El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras ha defendido en un recurso para pedir su puesta en libertad que, tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el Govern cesado no ha vuelto a actuar.

En un recurso de apelación ante la Audiencia Nacional, Junqueras explica que no hay riesgo de reiteración delictiva porque el Govern "no se ha reunido desde el día de su cese, no se han adoptado acuerdos de Gobierno ni se han efectuado publicaciones en el boletín oficial que demuestren actos ejecutivos tras la sesión parlamentaria del día 27 de octubre".