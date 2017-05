Junqueras asegura que las pensiones estarían mejor garantizadas en una Cataluña independiente

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha asegurado este martes que las pensiones estarían mejor garantizadas en una Cataluña independiente: "Estamos convencidos de que podemos hacerlo bien".

"Estamos convencidos de que el futuro de nuestra sociedad, de nuestras escuelas y hospitales están mucho mejor en manos de ciudadanos de este país que de un Gobierno español que constantemente dice que no le interesa lo que opinemos", ha agregado.

Ha destacado la importancia de que los catalanes puedan votar por una cuestión de dignidad, y ha señalado que personas contrarias a la independencia podrían optar por gente que quiere conocer su opinión en lugar de por los que no permiten votar: "La gente percibe que nosotros les queremos más que no los que no les dejan votar".