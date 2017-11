Junqueras y los exconsejeros de ERC acatan el 155 y omiten la vía unilateral apostando por la negociación

Piden declarar ante el juez del Supremo y consideran que la Constitución debe "proteger al disidente"

También subraya que, en su opinión, en el denominado 'procés' no existen "indicios de la concurrencia de los delitos de rebelión y sedición, pues no hay constancia de los elementos típicos del alzamiento violento o tumultuario".

"Mis mandantes no renuncian a sus convicciones políticas, que pasan (como han defendido siempre) por un compromiso inquebrantable con los principios de la no violencia y la democracia, porque entienden que son legítimas y que la Constitución protege expresamente su derecho a defenderlas", afirman.

Por todo ello, los imputados consideran en su escrito al juez Llarena que existen "datos objetivos suficientes" que llevan a concluir que "no concurre riesgo de reiteración delictiva alguno", de modo que creen que ya no está justificado su mantenimiento en prisión.

A su juicio, los candidatos a unas elecciones "tienen el derecho a que se respete su reputación y que su imagen sea tratada de tal forma que no se influya en el proceso electoral ni se estigmatice de forma indebida su programa político", por lo que piden al juez del Supremo que valore este "nuevo elemento" que no pudo tener en cuenta la magistrada de la Audiencia Nacional cuando les envió a prisión porque entonces no eran candidatos, algo que "necesariamente debe influir" para decidir si mantener o no la medida cautelar.