Junqueras dice que saldrá de la cárcel "con el puño en alto y la mano tendida a todos"

El candidato de ERC en las elecciones catalanas y vicepresidente cesado, Oriol Junqueras, ha asegurado que acabará saliendo de la cárcel "con el puño en alto y la mano tendida a todos, con voluntad de coser, de tejer complicidades".

"Yo no os fallaré, nunca. Y ahora, mientras no estoy, os ruego que hagáis piña y entre todos me supláis, con coraje, entrega y entusiasmo", y asegura no sentirse solo en su celda, sino acompañado por quienes le apoyan a distancia.