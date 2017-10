Junqueras a Rajoy: ¿Quiere una reunión entre los Gobiernos de Cataluña y España?"

El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha preguntado vía Twitter al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy: "¿Quiere ud. que se celebre una reunión entre los Gobiernos de Cataluña y España?".

Así replica a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que hoy en rueda de prensa desde Moncloa ha reprochado al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que no concrete si declaró la independencia: "No era muy difícil decir sí o no" al requerimiento del Ejecutivo, ha dicho Santamaría.