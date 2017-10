Juncker reitera que el respeto al "orden constitucional" es la base de la UE

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha subrayado que el respeto al "orden constitucional" es la base de la UE y ha enfatizado que esta premisa "es también cierta para España", en aparente alusión a la independencia autoproclamada en Cataluña.

Juncker ya había reaccionado previamente a la declaración unilateral de independencia de Cataluña, avisando de que Europa "no necesita más fracturas". Como ya dijo en una reciente intervención, ha reiterado que el desafío independentista es un asunto "español" en el que Bruselas no debe "inmiscuirse", pero que no le gustaría que el día de mañana "la Unión Europea se compusiera de 95 estados".