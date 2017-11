Juncker afirma que "los nacionalismos son un veneno que impiden que Europa trabaje de forma conjunta"

El presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, ha manifestado en Salamanca que "los nacionalismos son un veneno que impiden que Europa trabaje de forma conjunta para influir en la esfera mundial".

Durante su intervención, en un acto en el que ha recibido el doctorado honoris causa por la Universidad de Salamanca (USAL) junto al ex comisario de Asuntos Sociales Manuel Marín -ausente por motivos personales- , ha dicho: "No tenemos derecho a deshacer a nivel nacional y regional un modelo de coexistencia que hemos sabido construir, si lo hacemos, entraremos en deriva".

En este sentido, ha insistido en su mensaje de "sí a Europa, sí a la Europa de las naciones, sí a la Europa de las regiones, pero no a la división de las categorías nacionales y regionales".

Y, en referencia a su condición de doctor en Derecho, Juncker ha afirmado: "la Unión se basa en las reglas del derecho y, el día en el que no respetemos la regla libremente aceptada, Europa habrá perdido todas sus oportunidades, no podemos jugar con el derecho".

"Europa también es la capacidad de vivir, de trabajar de forma conjunta, de sobrepasar las divisiones", ha continuado precisamente desde el Paraninfo de la USAL, desde el mismo punto desde el que Miguel de Unamuno dijo "no a las divisiones, no al rechazo al otro, no a las dictaduras".