Juncker dice que Bruselas está con lo que digan "las Cortes y el Tribunal Constitucional"

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha asegurado que, sobre el desafío soberanista catalán, el Ejecutivo comunitario se atendrá a lo que digan las Cortes españolas y el Tribunal Constitucional.

Y ante los independentistas que denuncian que prohibir el referéndum del 1-O demuestra una falta de libertad de expresión en España, ha respondido que "esto no tiene nada que ver con la libertad de expresión y de conciencia" y que "en la UE todo el mundo es libre para de decir lo que quiera mientras no se salga del carril de las leyes básicas y valores de la democracia". Para Juncker, "ese es el conflicto", una disputa que "afecta a España".

Eso sí, ha querido puntualizar que no tiene la independencia como hipótesis de trabajo: "No digo que sea mi hipótesis de trabajo ni que no lo sea, porque sobre este tema no tengo ninguna".