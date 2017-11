El exJemad Julio Rodríguez presenta este lunes su candidatura para dirigir Podemos en la ciudad de Madrid

El exJemad Julio Rodríguez presentará este lunes al equipo que conforma su candidatura para dirigir Podemos Madrid con una lista en la que confluirán representantes del sector del secretario general del partido, Pablo Iglesias, y los del secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de la formación morada, Iñigo Errejón.

Tras conocerse que el hasta ahora secretario general de Podemos en la ciudad de Madrid, Jesús Montero, no iba a optar a la reelección, se exploró la posibilidad de impulsar una candidatura unitaria de todas las corrientes. No obstante, esa opción no ha sido posible y el sector anticapitalista acordó durante esta semana impulsar su propia candidatura. Ahora, la confluencia entre las dos corrientes principales en Podemos se producirá.