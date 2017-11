Josep Bou: "Que Puigdemont no haya declarado ante la jueza supone otro delito más"

Asegura que el proceso secesionista se encuentra "en un fin de etapa" y que "ahora queda reconstruir la democracia"

El presidente de Empresaris de Cataluña, Josep Bou, ha explicado este viernes, con motivo de su visita a Palma, que considera que la no comparecencia del ex presidente Carles Puigdemont a declarar ante la Audiencia Nacional "es otro delito más".

Por otra parte, Bou ha lamentado las "consecuencias negativas del proceso secesionista", aunque ha remarcado que ya se encuentra "en un fin de etapa" porque el independentismo "ya no tiene hegemonía". "Ahora queda reconstruir la democracia, que ha quedado destrozada", ha dicho.

Así, ha remarcado que un total de 99 empresas se fueron este jueves de Cataluña, día del envío a prisión del Govern de Puigdemont, superando las 2.000 empresas deslocalizadas. "No es criticable, pero desearíamos que no fuera así; al menos Freixenet ya ha anunciado que no se marcha", ha dicho.