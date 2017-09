José Montilla: "Una declaración de independencia nos abocaría a un desastre"

El expresidente de la Generalitat José Montilla (PSC) ha rechazado el referéndum de este domingo y su posible consecuencia: "Una declaración unilateral de independencia nos abocaría a un desastre".

Montilla defiende que "sin ley no hay salida, pero sin política tampoco", y por ello urge a buscar una solución pactada que mejore el autogobierno y la financiación de Cataluña, y respete el carácter plurinacional de España.

"Es mucho lo que está en juego: la cohesión de la sociedad catalana, la continuidad del autogobierno, el prestigio de nuestras instituciones, la capacidad de liderazgo de Cataluña y, en definitiva, el progreso y la paz social", avisa el expresidente catalán, que asegura que la inmensa mayoría de catalanes están enfadados por la situación y que no les gusta ver el conflicto entre la Generalitat y el Estado.

Tampoco les gusta "ver cómo la policía judicial registra sedes de la Generalitat", añade Montillla, que también apunta que el 'todo o nada' no lleva a ninguna parte y que tras el referéndum del domingo --en el que pide no participar-- no cambiará nada y que seguirán habiendo más problemas que soluciones.