Jordi Sevilla cree que la situación "ya no admite negociación" y que Puigdemont debe "convocar elecciones"

El exministro Jordi Sevilla ha subrayado que la situación de Cataluña "ya no admite negociación con un gobierno que se ha salido de la Constitución", y ha considerado que "llegados a este punto", el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tiene que "convocar elecciones autonómicas".

"Sólo pido que no se nos intente esta tarde tomar el pelo aprobando una declaración de independencia sometida a que ahora el Gobierno central ponga sobre la mesa una oferta de negociación", ha apuntado Sevilla, quien ha afirmado que "esto ya no admite negociación".

Sevilla cree que el Gobierno catalán tiene que "renunciar" a la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y "reconocer" que las leyes que se aprobaron en septiembre en el Parlamento catalán, que están "suspendidas" por el Tribunal Constitucional (TC), "hasta que no diga" esta Tribunal "lo que son, no se pueden aplicar".

Asimismo, el exministro ha reiterado que la situación actual "no admite negociación" por lo que "no hay más que exigir el regreso a la legalidad" y "sí, a partir de ahí, negociación sobre los términos que estemos de acuerdo para negociar", ha señalado.

"Y lo van a estar todavía más (perjudicados) como no haya un giro, que yo no preveo, pero que no excluyo que se pueda producir esta tarde", ha apuntillado Sevilla en referencia a la intervención que tiene prevista Puigdemont en el Parlamento de Cataluña.

Sevilla ha evidenciado que "las opiniones públicas no son las mismas hoy que hace una semana y, seguramente, no serán lo mismo hoy que mañana" porque "hay mucho independentista que se está descolgando de la independencia" al "reconocer lo obvio" que es -ha explicado- que "así no, no se puede declarar la independencia con el apoyo no contrastado del 37 por ciento de la población", ha destacado.