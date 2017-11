Javier Solana desea un Parlamento catalán "mucho más equilibrado" y con una "vida colectiva más constructiva"

El ex secretario general de la OTAN Javier Solana ha expresado este jueves su deseo de que el Parlamento catalán que salga de las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre sea "un parlamento mucho más equilibrado, donde se pudiera volver a tener una vida colectiva más constructiva de lo que lo ha sido en los últimos años".

